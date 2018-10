Szenen aus dem 30jährigen Krieg

EBERMANNSTADT (rr) – Am Freitag, 26. Oktober um 19.00 Uhr zeigt der Forchheimer Schauspieler Rainer Streng in der Scheune im Wiesentgarten, Am Kirchenwehr 10, sein Programm „Lotterkerle und Musketiere - Leben und Leiden im 30jährigen Krieg“.Zusammen mit dem Musiker Rolf Böhm und der Schauspielerin Carolin Müller macht Streng diese grausame Epoche der deutschen Geschichte in Szenen, Texten und Musik hautnah erlebbar.Nicht die historischen Standpunkte der Politiker und Militärs stehen hier im Mittelpunkt, sondern die Tagebucheinträge des Söldners Peter Hagendorf und die persönlichen Aufzeichnungen des im Fränkischen beheimateten, protestantischen Pfarrers Martin Bötzinger, der mit seiner Familie die Schrecken des Kriegs erdulden musste.Erzählungen und Szenen aus dem Alltag und die damit verbundenen menschlichen Schicksale zeigen die Schrecken dieser verheerenden Zeit auf.Darüber hinaus vervollständigen Sagen, Legenden und Lieder aus dem Dreißigjährigen Krieg dieses literarisch-musikalisch-tragische Programm.