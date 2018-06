Autofahrer müssen in Eggolsheim einen Umweg einplanen.

EGGOLSHEIM (pm/rr) - Die Kreisstraße FO 11 in Eggolsheim ist ab der Ecke Hauptstr./St.-Martin-Str. bis zur Einmündung An der Brettig wegen der Erneuerung des Kanalnetzes und wegen Arbeiten an der Gasleitung bis zur Beendigung der Bauarbeiten, längstens bis 24. November, vollständig gesperrt.Die Umleitung ist ausgeschildert.