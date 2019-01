Gaumenfreuden mit einem Schuss Kultur

Kulinarischer Rundgang mit vielen Informationen.

FORCHHEIM (rr) - Am Samstag, 12. Januar, bietet die Tourismuszentrale um 10.30 Uhr wieder eine Genießertour durch die Altstadt an. Der kulinarische Rundgang beginnt an der Tourist-Information in der Kaiserpfalz, Kapellenstraße 16.Der gemütliche Spaziergang verbindet Genuss und Kultur mit appetitlichen Zwischenstopps (Fischspezialitäten, fränkisches Gebäck und Bratwürste). Zwischen den Stationen gibt es Wissenswertes über die Geschichte Forchheims mit einem Besuch der „Roten Mauer“ und der Kaiserpfalz.Für die Führung ist eine Anmeldung bei der Tourist-Information erforderlich: 09191/714-218. Die Tour wird ab 8 Teilnehmern durchgeführt und dauert drei Stunden.Internet: www.forchheim-erleben.de