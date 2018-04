Tipps zum klimafreundlichen Heizen

FORCHHEIM (rr) - Am Donnerstag, 26. April um 19.30 Uhr gibt der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes Forchheim im Kulturraum St. Gereon, Am Streckerplatz 3 in Forchheim Hinweise und Tipps zum Heizen mit Holz (Scheitholz, Hackschnitzel, Pellets) und zur Solarthermie.Der Eintritt ist frei.