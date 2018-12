Kampfkunst-Winterakademie beim Budo-Club Harloff

Komm zur Winterakademie 2018/2019 des Budo-Club Harloff e.V.! Dich erwarten eine bunte Mischung aus verschiedenen Kampfkünsten - für alle, die ihren Körper und Geist in Bewegung bringen wollen.



An fünf Abenden jeweils von 19:00 bis 20:30. Folgende Programmpunkte sind geplant:Donnerstag, 27.12.2018: Brazilien Jiu Jitsu mit Dr. Florian KörberFreitag, 28.12.2018: JKD mit Lukas AllabarMittwoch, 2.1.2019: Chen Taiji mit Dr. Julian BraunDonnerstag, 3.1.2019: Taekwondo mit Wilfried Harloff & Rudi HerbstFreitag, 4.1.2019: Filipino Combar Systems mit Wilfried Harloff55 € Teilnahmegebühr, für Vereinsmitglieder kostenlos. Die Teilnahmegebühr wird Nichtmitgliedern bei einem späteren Vereinsbeitritt auf den monatlichen Beitrag angerechnet. Wir freuen uns auf Euch!Ort: Budo-Club Harloff, Heilig-Kreuz-Straße 45 in 91522 Ansbach.Anmeldung per Email an info@budo-club-harloff.de oder telefonisch: 0160-903 925 98