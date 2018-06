Tilman Lichdi und Klaus Jäckle mit "Die schöne Müllerin"

Atelier Zimmermann, Mörsach

Liebe Konzertfreunde und Kulturliebhaber,



Es ist soweit, das Warten hat ein Ende und Tilman Lichdi, Tenor kommt wieder

ins Atelier Zimmermann nach Mörsach zusammen mit Klaus Jäckle, Gitarre, und zwar am 1. Juli um 20 Uhr.



„Die schöne Müllerin“ ist der zweite Liederzyklus Schuberts, der von dem

Duo mit dieser ganz besonderen Eleganz und Leichtigkeit, Charme und

musikalischen Dichte seine eindrucksvolle Tiefe ausbreitet.



Der 1823 von Schubert vertonte Gedichtszyklus „Die schöne Müllerin“

von Wilhelm Müller lässt uns die Liebeswehen des jungen Müller-Burschen

zwischen freudiger Erwartung und Wehmut in allen Schattierungen des Lebens erfahren, die

Schubert in den 20 Liedern im genialen Zusammenwirken der musika-

lischen Partner vertont hat.

www.tilmanlichdi.com

www.classicalguitar.de

www.atelier-zimmermann.de

info@atelier-zimmermann.de

Tel.: 09831-4212 oder 098318813814

Eintritt: Erw. 18 €; Mitglieder 16 €

Schü.,Stud., Azubis 8 €