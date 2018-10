3.Advent zum Nürnberger Shanty-Chor

14:00 und 18:00 in St.Walburga



Nicht nur für Freunde des maritimen Chorgesangs versprechen beide Konzerte am Nachmittag des dritten Adventsonntags vollen Genuss:

Am 16.Dezwird die Kirche St. Walburga in Nürnberg-Eibach den festlichen Rahmen bieten für Konzerte vome.V. Diese Kirche liegt an der Ecke Hafenstraße / Weißenburger Str (B2), sie ist bestens erreichbar von VAG-Bushaltestelle(sonntags alle 40 Minuten in alle 6 Richtungen) nach Schwabach, Kornburg, Stein, Fürth damit auch U1, U2.Die Gäste(bekannt aus BR Fernsehen „Musi und Gesang“ www.br.de/mediathek/video/musi-und-gsang-im-wirtshaus-04082018-im-bratwurst-roeslein-in-nuernberg-av:5b51b3437a09620018d23967 ) sowie jeweils ein Chor aus dem Nürnberger Süden wechseln sich ab mit unserem Nürnberger Shanty-Chor. Unser Gastchor um 14:00 Uhr iste.V. (siehe www.liederkranz-wendelstein.de ) und 18:00 Uhr die(siehe www.chorgemeinschaft-katzwang.de ).Schon jetzt sei verraten: Das Liedgut wird neben besinnlichen Passagen wie „“ sowie „“ auch enthalten „“ bis zu Hoffnung spendendem „“.Karten zu 12 Euro auf allen Plätzen gibt es an der Abendkasse sowie über kontakt@nsc-polizei.de und KartentelefonDer Vorverkauf läuft u.a. beim(Einfahrt Schlotfegergasse 10) und im NN(Hallplatz 2). Weitere Informationen finden sich auf Plakaten und unter www.nuernberger-shantychor.de