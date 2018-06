REICHELSDORF/LANGWASSER Freitag 3.August 2018 -Am Rande der Nürnberger Südstadt gibt´s viel Grün und Biergärten -Wanderung in den Abend hinein mit dem FAV (Fränkischer Albverein) von Reichelsdorf nach LangwasserLos geht´s am Freitag 3.August 2018 um 15:15 Uhr ab Bahnhof Reichelsdorf. Bei der knapp 13 Kilometer langen Wanderung durch viel Grün bis zur U-Bahn Langwasser wird unterwegs eingekehrt.Mitwanderer bzw. Gäste sind willkommen. Auskünfte erteilt Wanderführer Udo Bayer (Tel 09142 203700; eMail fav@UdoBayer.de; Achtung bin bis zum späten Vorabend verreist). Gruppen des FAV (Fränkischer Albverein) sind um Nürnberg und weit im Gebiet des Verkehrsverbundes (VGN) unterwegs; der FAV markiert mit 260 ehrenamtlichen Helfern 8000 Kilometer Wanderwege.Infos zum Wanderprogramm des FAV: http://www.fraenkischer-albverein.de/wanderprogram...