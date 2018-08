Carnival Youth - Indiepop in Concert Live!

NÜRNBERG (ak) – Carnival Youth ist die derzeit erfolgreichste lettische Indie-Pop Band.

In den letzten Jahren veröffentlichten sie drei Studioalben und spielten Tourneen in ganz Europa, darunter auch Festivals wie das Reeperbahn, The Great Escape, SXSW, Sziget und Eurosonic. Am 29. August (20 Uhr) schaut die Band auf ein Sommerkonzert im Club-Stereo vorbei. Es darf getanzt werden!