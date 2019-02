NÜRNBERG (pm/nf) - Am Samstag, 16. Februar, ist der Club der roten Bänder zu Gast im CINECITTA'! Regisseur Felix Binder und die Darsteller Tim Oliver Schultz, Damian Hardung, Timur Bartels und Nick Julius Schuck kommen im Anschluss an die restlos ausverkaufte Vorstellung um 19.30 Uhr in den Saal und stehen den Nürnberger Fans für Selfies, Fragen und Antworten zur Verfügung.

Der Film (Kinostart 14. Februar 2019)Die Geschichte von Leo, Jonas, Emma, Alex, Toni und Hugo hat ein Millionenpublikum berührt. Nach dem einzigartigen Erfolg der VOX-Serie dürfen sich die Fans jetzt auf ein Wiedersehen im Kino freuen: Im Film, der ebenso wie die Serie auf den Erlebnissen von Albert Espinosa beruht, erfahren wir, was vor dem Beginn der ersten Staffel geschah. Nachdenklich, humorvoll und warmherzig erzählt der Film die Geschichten der sechs Hauptfiguren, die in einer großen Freundschaft enden: Dem Club der roten Bänder.