Cobario - Gypsy Classic

NÜRNBERG (ak) – Das mehrfach ausgezeichnete Wiener Instrumentaltrio Cobario tourte mit zwei Gitarren und Violine schon um die halbe Welt und sog dabei stets neue musikalische Inspirationen auf.





Deshalb laden die ehemaligen Straßenmusiker auch ihr Publikum am 20. Oktober (20.30 Uhr) auf eine musikalische Weltreise ein. Das klingt dann in der St. Klara Kirche mal nach staubiger, südamerikanischer Wüste, mal nach tiefgrünen irischen Hügeln und natürlich immer nach dem klassischen Wiener Kaffeehaus. Charmant führen sie dabei mit Wiener Schmäh durch den Abend.St. Klara Kirche NürnbergKönigstraße 6490402 Nürnberg20. Oktober 2018Einlass: 20:00Konzertbeginn: 20:30Ticketpreise:Sitzplatz 23€ / 12€ ermäßigtStehplatz 12€ / 8€ ermäßigtTickets sind erhältlich bei:Tickets gibt es bei der städtischen Kulturinfo:Königstraße 93, NürnbergTelefonische Reservierung möglich: 0911 2314000sowie an der Abendkasse.