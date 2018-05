Das Phantom, der Ober!

Nürnberg : Theater ACTelier im ACT-CENTER e.V. Nürnberg |

Eine Musicalische Satire - die Sommerproduktion 2018 des ACT-CENTER e.V. Nürnberg



Das seit etlichen Jahren geschlossene „Café Opera“ neben dem Theater erfährt eine Renaissance:

ein junges, hippes Team eröffnet in den ehrwürdigen Räumen, die schon so manchen berühmten Bühnenstar kommen und gehen sahen, einen trendigen Barista-Tempel. Hier wird neben dem klassischen Cafébetrieb vor allem auch der schnelle, junge „To-Go“ Lifestyle gepflegt.



Die Bedingung ist allerdings, dass ein großer Teil des Inventars unverändert übernommen wird – so will es Madame Z, eine alte Dame, die regelmäßig zu Besuch kommt und mit ihrem Millionenvermögen sowohl das Theater als auch das angeschlossene Café subventioniert.



Das ambitionierte Projekt verspricht, ein großer Erfolg zu werden, jedoch häufen sich nach kurzer Zeit merkwürdige Vorfälle. Die Bohème der Theaterwelt lässt dies nach außen hin kalt, insgeheim jedoch werden auch in der modernen Bühnenwelt sowohl alte Aberglauben und Gewohnheiten gepflegt als auch vorder- und hintergründige Animositäten und Befindlichkeiten zelebriert.



Eine augenzwinkernde Musical-Revue mit überraschender Wendung sowie vermeintlich bekannten Songs und Melodien.



Regie & Choreographie: Susa Riesinger

Performance: Studenten und Showensemble der Akademie für Musical Nürnberg



Tickets:



VVK: www.actcenter.de



AK: 16,- / ermäßigt 11,-



Termine:



Premiere: Freitag, 29.6.2018, 20:00 (Einlaß 19:30)



Samstag, 30.06.2018, 20:00

Sonntag, 01.07.2018, 18:00

Mittwoch, 04.07.2018, 20:00



ACT-CENTER e.V

Akademie für Musical

Dieselstr. 77

90441 Nürnberg



Info: 0160-98384908



info@actcenter.de