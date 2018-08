DevilDriver - `Til the End Tour 2018

NÜRNBERG (ak)

– Die Band DevilDriver um Leadsänger Dez Fafara gilt als eine der beständigsten im Modern Metal. „Ich glaube richtige Musik hat mich schon immer berührt. Egal, ob Blues, Outlaw Country oder sogar Goth Musik, wie Bauhaus und Sisters of Mercy. Jeder macht zurzeit den gleichen Kram, deswegen mussten wir ein bisschen Leben in die Bude bringen.“, sagt Dez. „Das ist Outlaw Country, DevilDriver-Style und es ist verdammt nochmal brutal!“ Das ganze Erlebnis gibt es am 22. August um 20 Uhr im Hirsch.