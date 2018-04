Entwicklung der Künstlichen Intelligenz in China – Hype oder Hoffnung?

Vortrag des Konfuzius-Instituts Nürnberg-Erlangen



NÜRNBERG (pm/nf) - Am 23. April 2018 ist Li Hao, Referent bei der Hanns-Seidel-Stiftung, zu Gast in Nürnberg und gibt in seinem Vortrag im Zollhof einen Einblick in die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz in China.

China ist bekannt für große Pläne. Dazu gehört die Weltmarktführung Chinas auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz bis 2025. Am MIT in Boston erklärte der in Peking ansässige Technologieinvestor und ehemalige Apple-, Microsoft- und Google-Mitarbeiter Kai-Fu Lee kürzlich, wieso er diesen Plan für sehr realistisch hält: Chinas Vorteil liege in der schieren Masse an verfügbaren Daten und Forschern. Ist das nur ein Hype? Konkurrenz? Hoffnung? Gefahr?Li Hao ist Referent bei der Hanns-Seidel-Stiftung mit dem Schwerpunkt Chinesische Innen- und Außenpolitik, Referent bei Chinas „Staatlichem Amt für Angelegenheiten Ausländischer Experten“ im Bereich FinTech, Big Data und Industry 4.0 sowie Global Central Project Office PMO Lead bei Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).Special Guest: NAO, der humanoide RoboterUnterstützt von ZOLLHOF Tech Incubator und BionicumMontag, 23. April 2018, 19:00 Uhr, ZOLLHOF, Kohlenhofstraße 60, 90443 Nürnberg.Eintritt: frei, es ist keine Anmeldung nötig.