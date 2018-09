Nürnberg : Schloss Almoshof |

Schloss Almoshof (li) Unter dem Motto "Das Experiment - Das Ergebnis" findet die GEDOK-Kunstwoche in Schloss Almoshof mit einer Werkschau vom 9.-30.9.2018 statt.



Die Idee einer Künstlerkolonie erfährt 2018 ein Revival im Kulturladen Schloss Almoshof, Künstlerinnen der GEDOK Franken arbeiten eine Woche lang zusammen innerhalb der Schlossmauern und stellen ihre Ergebnisse in einer Werkschau der Öffentlichkeit vor.



Die Künstlerischen Workshops fanden bereits am 9.9. statt. Es wurden Drucken mit Styrodur, Sticken auf vorbereitete Skizzen, Mosaik aus Glas, Keramik und Marmor Objekte aus Fundstücken in Verbindung mit Keramik, Herstellen eines kleinen Porzellangefäßes, Collagen aus Papier, das Portraitieren von Besuchern und das Dichten eines Limericks angeboten.



Führungen durch die Ausstellung finden am 16. und 23. September jeweils um 15 Uhr statt. Die Finisage der Ausstellung am 30. September um 15 Uhr bietet neben den entstandenen Werken die Lesung der frisch gedichteten Limericks, Musik am Piano vn Hildegard Pohl und die Urauffführung der Kompositionen von Katja Fischer an der Querflöte.