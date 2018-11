Joy to the World - A Christmas Concert

Nürnberg : Kirche St. Jakob |

ACHTUNG ACHTUNG:





Weihnachten naht. Am 30. November wird um 17.30 Uhr das Christkind den Weihnachtsmarkt eröffnen:

Also: Prolog anhören - Glühwein trinken…...

Und dann geht’s weiter:

Um 19.30 Uhr sehen wir uns dann hoffentlich alle in der Jakobskirche (Jakobsplatz 1, am Weißen Turm)!

Ein üppiges, buntes, amerikanisches Weihnachtskonzert mit traditionellen „Carols“ mit Gospel und Swing

und viel Christmas -Feeling erwartet seine Gäste:





JOY TO THE WORLD

Ein fröhliches amerikanisches Weihnachtskonzert

Andrea Baker Rebecca Martin Tami Jantzi - Gesang

Hildegard Pohl am Flügel



Freitag 30.11.2018. 19:30 Jakobskirche am Weißen Turm



Karten an der Abendkasse 15/20 euro oder reservieren unter: 2018joytotheworld@gmail.com

Ein Konzert mit freundlicher Unterstützung der Anglikanischen Gemeinde"St.James the Least"









