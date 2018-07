Konzert „Modern Classics 20-21“ des Nürnberger Akkordeon-Ensembles im Pellerhof

NÜRNBERG (pm/nf) - Das vielfach ausgezeichnete Nürnberger Akkordeon-Ensemble wird am 21. Juli 2018 um 20 Uhr im fertig wiederhergestellten und „entrüsteten" Rohbau des Pellerhofes spielen.

Übrigens das erste Ensemble, das ein Open Air Konzert in diesem wunderschönen Ambiente geben darf. Die Besucher erwartet ein besonderes Konzert mit außergewöhnlichen, vielseitigen und mitreißenden Musikwerken des 20. und 21. Jahrhunderts. Von Sergej Prokofjew über Astor Piazzolla und Rondo Veneziano ist alles dabei, was diese beiden Jahrhunderte an Kompositionsstilen zu bieten haben. Barbara Schofer wird dabei mit interessanten Informationen zu den Komponisten und ihren Werken durchs Programm führen.Nürnberger Akkordeon-Ensemble, Leitung: Marco RöttigTickets sind in der Geschäftsstelle der Altstadtfreunde (Weißgerbergasse 10) bis Freitag 20. Juli 2018, 18 Uhr, erhältlich – telefonische Reservierung möglich (Tel.:0911-5 07 23 60). Am Veranstaltungstag ab 19.30 Uhr Abendkasse (nur Restkarten). Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Säulenhalle des Pellerhauses statt.Samstag, 21. Juli 2018, 20:00 Uhr Pellerhof, Egidienplatz 23, NürnbergEintritt 15,- EuroWeitere Infos unter http://www.n-a-e.de oder unter https://www.facebook.com/nuernberger.akkordeon.ens...