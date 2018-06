Kunst Kirchweih Kultur in St. Johannis

Nürnberg : Friedenskirche |

Wie jedes Jahr zur Johannis-Kirchweih findet im Turm der Friedenskirche eine Ausstellung statt. Künstlerinnen und Künstler aus St. Johannis laden in die Galerie der Friedenskirche am Palmplatz ein. Bei der Vernissage am 21. Juni spielte Yellowbelly und Lawrence Davis und die Arbeiten von Walter Buckel, Lena Dobner, Rainer Funk, Anna-Maria Herpich, Elena Kaganovskaja, Else Löhe, Günter Paule, Antonia Schaffrien, Cornelia Schmidt, Irene Kress-Schmidt, Sigurd Vogel und Petra Weinmann wurden präsentiert.



Dieses Jahr ist in mehrfacher Hinsicht ein Jubiläumsjahr der Kirchengemeinde. Vor 500 Jahren beschloss der Rat der Stadt Nürnberg, dass innerhalb der Stadtmauern keine Toten mehr begraben werden durften. Dies führte zur Bedeutung der Friedhöfe von St. Johannis und St. Rochus.



Auch die Friedenskirche, im Zentrum der Kirchweih, feiert dieses Jahr ihre 90jährige Weihe. Und es gibt noch ein kleines Jubiläum: Seit 20 Jahren stellen Künstlerinnen und Künstler zur Kirchweih aus. Bestückt wird die Ausstellung in erster Linie von Künstlern, die in Johannis wohnten oder ihre Ateliers im Stadtteil hatten, durch Umzüge usw. wurde der Kreis erweitert. Die Genres sind vielfältig: Malerei, Grafik, Fotografie, Skulptur, Schmuck und vieles mehr. Es soll jedes Jahr eine Überraschung für Gäste und Besucher werden.



Öffnungszeiten der Ausstellung: 22. bis 26. Juni, 13 bis 19 Uhr, 27. Juni bis 1. Juli nach Vereinbarung mit Sigurd Vogel: 0172 8944396