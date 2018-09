Verblüffende Experimente, Führungen, Vorträge und vieles mehr – damit lockt die 9. Lange Nacht der Wissenschaften am. Über 350 Institutionen in Nürnberg, Fürth und Erlangen öffnen ihre Tore und präsentieren vonneuste Forschungstrends und Technologien der Zukunft. Mit dabei sind neben den Hochschulen der Region zahlreiche Forschungseinrichtungen und Unternehmen und bieten exklusive Einblicke in die Arbeit, die sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Extra eingerichtete Shuttlebusse sorgen dafür, dass alle Veranstaltungen bequem erreichbar sind.Wissenschaft zum Anfassen und Staunen erwartet Nachwuchswissenschaftler im Kinderprogramm von 14 bis 17 Uhr. Mit zahlreichen Workshops und Mitmach-Experimenten wird die Lange Nacht der Wissenschaften so zum Erlebnis für die ganze Familie.Aktuelle Informationen gibt es auch unter www.nacht-der-wissenschaften.de