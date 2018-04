MarkSpiegel verlost 20 Karten für die Fantasy-Jubiläumstour

NÜRNBERG (tom) – Auf ihrer Jubiläumstour machen „Fantasy“ auch in Nürnberg Station. Am 3. Mai gastieren Freddy Malinowski und Martin Hein um 19.30 Uhr in der Meistersingerhalle.

Gemeinsam mit ARGO Konzerte verlosen wir zehn mal zwei Eintrittskarten.Vor zwanzig Jahren hätten sich die beiden Stars des modernen deutschen Schlagers nicht träumen lassen, dass sie am Anfang einer derart sensationellen Karriere stehen würden. Mehr als eine Million Tonträger haben „Fantasy“ seither verkauft. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich wurden sie dafür mit Gold und Platin prämiert. Fünfmal wurden sie für den ECHO nominiert, eroberten dreimal auf Anhieb die Spitze der Charts und standen in den zwei Jahrzehnten unzählige Male gemeinsam auf der Bühne.Ihr 20-jähriges Jubiläum krönen „Fantasy“ mit einem „Best of“-Album und einer großen Tour,, in deren Rahmen sie alle ihre Hits präsentieren werden. Wer dieses gut gelaunte Konzerterlebnis am 3. Mai in Nürnberg miterleben möchte, schreibt eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort „Fantasy“ in die Betreffzeile). Eine Teilnahme ist auch direkt auf dieser Homepage möglich. Teilnahmeschluss ist der 25. April, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.