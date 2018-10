NÜRNBERG (ak) – Am 10. November (20 Uhr) ist es wieder soweit. Die stahlharten Fahrer der Freestyle Motocross Szene stellen in der Night of the Jumps wieder ihre Eiseskälte unter Beweis.

Sie katapultieren ihre Maschinen mit hoher Geschwindigkeit unter die Hallendecke und landen nach akrobatischen Kunststücken wieder butterweich. Da die Sprünge immer höher werden reicht die Arena Nürnberger Versicherung künftig wohl nicht mehr für die Anforderungen der Fahrer. Ein Wiedersehen in Nürnberg ist daher künftig eher unwahrscheinlich.