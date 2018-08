Pabst, The Lumes

NÜRNBERG (ak) – Pabst liefern mit „Chlorine“ ein unverwässertes Bild des Sommers, das als Lösemittel für alles auf dieser Welt dient.

In einem Bleichbad aus Grunge, Garage- und Indie Rock schmelzen bitterer Ernst und selbstschützende Ironie ineinander. Dies ist das Sommer-Album für die Skinny-Girls und Hipster-Boys. Wer davon eine Portion ab haben möchte, kommt in den Club Stereo nach Nürnberg. Am 5. September (20 Uhr) ist Coolness angesagt.