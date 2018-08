Prisma: Neotango live

Urbane Tango-Klangwelten aus Synthesizer, Bandoneon, Geige und Saxofon Computer-basierte Musik, um die ganze Ausdruckskraft und den Klangreichtum der Violine, des Bandeneon und des Saxofons zu entfalten – das gelingt PRISMA seit 2014.



Federico Sanz, Juan Guerra und Fernando Brufal kreiern in Paris neue und spontane Kompositionen, inspiriert von Weltmusik, Rock, Tango und Jazz, mit dem besonderen Reiz der Improvisation. PRISMA lädt das Publikum ein auf eine Reise durch neue Klangwelten, auf der sich Zuhörer garantiert in den modernen Tango-Klangwelten verlieren.Vorverkauf auf www.reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Präsentiert von Radio Z 95,8 MHz. Mit freundlicher Unterstützung des Kulturreferats der Stadt Nürnberg, des Ingenieurbüro Tobias Ritzer, Schwabach, sowie des Tanzschuh-Salon Kern, Nürnberg.