Prunksitzung der AK04

Nürnberg : Gesellschaftshaus Gartenstadt |

Bald ist es soweit und es findet unsere Grosse Prunksitzung statt.

Unsere Garden und Solisten sind weiterhin fleißig am trainieren und proben um Euch einen schönen Abend zu schenken.

Selbstverständlich haben wir wieder ein buntes abwechslungsreiches Programm für Euch zusammen gestellt und es ist bestimmt für jeden etwas dabei.

Zögert also nicht lange und reserviert Euch jetzt schon Eure Plätze und lasst uns gemeinsam einen schönen bunten Abend erleben.

Auf Euer kommen freuen wir uns jetzt schon.

Karten hierfür gibt es unter

www.ak04-nuernberg.de

bei unserer Geschäftsstelle unter 0911/603093 und an der Abendkasse.

Bis dahin Grüße ich Euch mit einem dreifach kräftigen AK AH

Euer Jürgen Kühlwein

Präsident der AK04