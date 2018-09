NÜRNBERG (ak) – Puddle of Mudd hat über 7 Millionen Alben verkauft und eine Reihe von No. 1 Mainstream-Rock-Singles in den USA produziert.

Ihr Major-Label-Debüt „Come Clean“ hat sich über fünf Millionen Mal verkauft. Die Singles „She hates me“ und „Blurry“ sind absolute Klassiker und aus keiner guten Indie-Playlist mehr wegzudenken. Am 25. September (19.30 Uhr) liefert die Post-Grunge-Band aus Kansas City im Hirsch ab.