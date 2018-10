Nürnberg : Naturhistorisches Museum |

Sonderausstellung Toleranz, Verständnis, Koexistenz



Als Nation der Seefahrer engagierte sich Oman über drei Jahrtausende im interkulturellen Austausch mit Völkern rund um den Indischen Ozean bis nach China. Religionsfreiheit ist im Sultanat garantiert, basierend auf der historischen Tradition von Akzeptanz, Verständnis und einer friedlichen Koexistenz zwischen seinen verschiedenen religiösen Gemeinschaften. Die Panels in dieser Ausstellung präsentieren Facetten eines modernen arabischen Landes und bieten dem Besucher Einblicke in die Praxis des Islam im Alltag, Aspekte des Lebens in der omanischen Gesellschaft und die Rolle der Frau.









Führungstermine

Sonntag, 2. Dezember 2018



Sonntag, 6. Januar 2019

Sonntag, 3. Februar 2019

Sonntag, 3. März 2019

Sonntag, 31. März 2019

Die Führungen werden je­weils um 15 Uhr von Prof. Dr. Horst Kopp durch­geführt.