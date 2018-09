Whisky Verkostung am Airport Nürnberg

In der einzigartigen Atmosphäre des Restaurant Terminal 90, in dem Sie einen besonderen Blick auf das Vorfeld sowie die Start- und Landebahn des Airport Nürnberg genießen, begibt sich Whisky-Fachmann Michael Gradl (Gradls Whiskyfässla Nürnberg) mit Ihnen auf eine Reise durch die Welt des schottischen Whiskys. Sechs unterschiedliche Whiskysorten warten darauf, von Ihnen probiert zu werden. Darüber hinaus erhalten Sie einen Einblick in die Herstellung von Whisky.Der fränkische Whisky-Entertainer hat jede Menge Anekdoten, Hintergrundgeschichten und Witze auf Lager, um Ihnen das "Wasser des Lebens" näher zu bringen.Am Ende der Veranstaltung können die verschiedenen Whiskys exklusiv aus dem Duty Free & Travel Value Sortiment gekauft werden.