Große Prunksitzung der Buchnesia

Nürnberg : Maritim Hotel |

Am Samstag, 09. Februar 2019, lädt die Buchnesia zur Großen Prunksitzung mit Tanz ein.



Die Aktiven sind schon jetzt mit viel Elan bei der Vorbereitung um Sie in gewohnter Weise zu Unterhalten. Zum Tanz in der Pause und nach der Sitzung laden wir Sie herzlich ein. Durch das Programm führen unsere Präsidentin Annette Ruff und unser Vize Harald Meyer.

Ort: Festsaal des Hotel Maritim, Frauentorgraben 11, 90443 Nürnberg

Einlaß: 18:00, Programmbeginn : 19:00 Uhr

Eintritt: 22,00 € und 27,50 €



Wir freuen uns, als Gäste

Peter Kuhn und Marcelini & Oskar

begrüßen zu dürfen.

Kartenvorverkauf

