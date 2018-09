Sperrungen auf Südwesttangente

GEBERSDORF (pm/ak) - Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) wird im Zeitraum von Freitag bis Montag, 14. bis 24. September 2018, die Fahrbahndecke des Abschnitts der Südwesttangente zwischen der Anschlussstelle Gebersdorf und der Anschlussstelle Schweinau in Fahrtrichtung Feucht sanieren.

Die Auffahrt in Richtung Feucht an der Anschlussstelle Gebersdorf sowie die Abfahrt (von Fürth kommend) an der Anschlussstelle Schweinau müssen dafür gesperrt werden. Ab Donnerstag, 13. September 2018, können bereits für kurze Dauer Spurverschiebungen in Richtung Fürth ohne zusätzliche Sperrungen erfolgen.