Themencafé: "Vom linearen zum vernetzten Denken"

Wer würde nicht gerne die Leistungsfähigkeit seines Gehirns steigern? Mehr von seiner vorhandenen Kapazität nutzen oder ganz grundsätzlich die Gehirnleistung maximieren?

Ob und wie dies möglich ist, darüber spricht Friedrich Scholz (Scholz Mental-Training) im Rahmen des nächsten „Nordstädter Themencafés“, das in Kooperation mit der Alten-Akademie Nürnberg e.V. stattfindet.Friedrich Scholz hat langjährige Erfahrung in leitender Stellung als Coach, Autor und Produzent für AV-Medien in der Erwachsenenbildung. Seit 1998 ist er freiberuflicher Mental-Trainer. Seine Seminare befassen sich mit gehirngerechten Lern-, Denk- und Merkmethoden, Selbstmanagement und aktiver Lebensgestaltung sowie zielgerichteter Nutzung und Erweiterung des persönlichen Wissens.Anders als bisher, werden bei diesem Themencafé zwei Vorträge von je 45 Minuten mit einer „Begegnungs-Kaffeepause“ dazwischen angeboten.Der Eintritt ist kostenfrei, Kaffee und Kuchen sind je nach Verzehr direkt zu bezahlen.Weitere Informationen: Seniorennetzwerk Nordstadt, Tel.: 30003-139