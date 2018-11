Zimmermanns bei leonART

Nürnberg : LeonArt |

Ausstellung vom 18. November 2018 - 20. Januar 2019

Öffnungszeiten: Freitag 16-20:00 Uhr / Sonntag 14-18:00 Uhr



www.leonart24.de







Das Künstlerehepaar Zimmermann wurde bereits vor vier Jahren in der Galerie LeonART



präsentiert. Die Winteraustellung in Ernst Jochers Stadtteilgalerie widmet sich nun einem



in der kontemporären Kunstszene eher ungewöhnlichen, geradezu verdrängten Thema.



Zu sehen sind Gemälde und Plastiken mit christlichem bzw. religiösem Inhalt aus den



Zimmermann-Ateliers in Mörsach am Altmühlsee.



Reinhard Zimmermann ist der wohl erfolgreichste Künstler auf dem Feld christlicher Kunst



in Mittelfranken. Bekannt geworden ist er durch seine feinfühlige Gestaltung zahlreicher



Sakralräume. Auch in seinen Tafelbildern mit religiöser Thematik entfacht der Maler ein



schier unerschöpfliches Feuerwerk an Formen und Farben. Indem Zimmermann seine



Bildkonfiguration zwischen Gegenständlichem und Abstraktem oszillieren lässt, gelingen



ihm unkonventionelle Neuinterpretationen biblischer Szenen. Atmosphärische Weiten von



kosmischen Dimensionen tun sich in den feurig illuminierten Phantasielandschaften auf.



Während feinnervige Kalligrafie und impulsives Temperament Hand in Hand bei dieser



zugleich gestischen wie konzentrierten Malerei gehen, findet das Auge des Betrachters



immer wieder Halt bei einzelnen, ikonografisch verortbaren Motiven.



Im Dialog mit den farbintensiven, oft von spiritueller Entgrenzung zeugenden Gemälden



ihres Mannes stehen die Arbeiten von Elke Zimmermann. In ihren konsequent figurativen



Plastiken ist ebenfalls Kraft und Dynamik thematisiert, doch bildet eine aufmerksame



Naturbeobachtung immer den Ausgangspunkt. Elke Zimmermanns Credo ist, dass



christlicher Glaube gelebte Liebe ist. Deshalb greift die Bildhauerin ein aktuell kontrovers



diskutiertes Thema auf. Ihr Flüchtlingsboot schwankt zwischen schonungslosem



Realismus und expressiver Übersteigerung. Die künstlerische Botschaft richtet sich gegen



die Gleichgültigkeit und das Wegschauen. Eindringlich macht die Künstlerin auf gefährlich



ins Wanken geratene Grundwerte unserer Gesellschaft aufmerksam.





Text Dr. Harald Tesan