AOK- Gesundheitskurs- Gut mit sich umgehen

Stressbewältigung mit den Methoden der Positiven Psychologie – In diesem praxisorientierten Kurs lernen Sie in acht Einheiten die Methoden der Positiven Psychologie kennen und erfahren, wie Sie diese nutzen können, um besser mit Stress umzugehen. Die Inhalte sind anschaulich und praxisnah gestaltet, sodass Sie die Methoden schnell in Ihren Alltag integrieren können. Dies hilft Ihnen dabei neue Gewohnheiten zu entwickeln und Ihr Wohlbefinden nachhaltig zu verbessern.Starttermin:Uhrzeit:Kurs ID:Dauer:Ort:Kursleitung:Anmeldung:

Neben diesem Kurs bietet die AOK in Nürnberg insgesamt 450 Bewegungs-, Ernährungs- und Entspannungskurse in dem aktuellen Gesundheitsprogramm Herbst/Winter 2018 an. Die Broschüre ist in allen AOK-Geschäftsstellen erhältlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.aok.de/bayern/kurse oder unter 0911 218-171.Zwei Kurse pro Kalenderjahr sind für AOK-Versicherte kostenfrei.