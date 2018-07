Nürnberg : Musikschule MUSICATION |



Sommerfest der Musikschule MUSICATION

u.a. mit dem Theater Salz & Pfeffer, der Band BITE THE BEAGLE und der Sambagruppe „Alma do Samba“

Die Musikschule Musication lädt zum alljährlichen Sommerfest in die Harmoniestraße ein.



Stargäste sind das Theater Salz & Pfeffer sowie die Band Bite The Beagle.



Am Sonntag, 22. Juli veranstaltet Nürnbergs größte private Musikschule ihr Sommerfest.



Der malerische Hof in der Harmoniestraße hat sich in den letzten Jahren als ideales Festivalgelände erwiesen: Auf der Bühne spielen die Big Band „Swing Pack“ und die Sambagruppe „Alma do Samba“, während die Gäste im Schatten der Kastanienbäume Gegrilltes, Gebackenes und frisch Gezapftes genießen.



Für musikalische Unterhaltung sorgen im Lauf des Nachmittags außerdem Chor und Kinderchor und weitere Ensembles der Musikschule.



Top Act dieses Jahr: Die Band BITE THE BEAGLE. Die sechs Musiker aus dem Raum Weiden und Marktredwitz machen seit über 10 Jahren authentische, handgemachte und eigen arrangierte Rockmusik. Die Sommerfestbesucher erwartet eine mitreißende Mischung aus energiegeladenem Retro-Rock und einfühlsamen Akustik-Blues-Balladen.



Extra für das Sommerfest „eingeflogen“ wird auch das beliebte Puppentheater „Salz & Pfeffer“: Stefan Moser (Puppen) und Daniel Zacher (Akkordeon) spielen für die jüngeren Gäste das Stück „Stadt.Land.MAUS“ - Eine Geschichte über Freundschaft und das Miteinander.



Der Eintritt ist frei.



Datum: Sonntag, 22.07.2018



Beginn um 13 Uhr.



Adresse: Harmoniestr. 28a, 90489 Nürnberg (Haltestelle Rathenauplatz)



Weitere Informationen unter info@musication.de und 0911-53 56 59



