Neuseeland - Im Land der langen weißen Wolke - Live Multimediashow von und mit Sven Herrmann

Nürnberg : Marmorsaal der Nürnberger Akademie |

Heiliges Land der Maori, Insel malerischer Naturschönheiten, Traum- und Sehnsuchtsziel - Neuseeland ist ein außergewöhnliches Land voller Charme und Magie. Kommen Sie mit zu traumhaften Stränden, immergrünem Regenwald, gewaltigen Bergmassiven, eiskalten Gletschern und rauchenden Vulkankratern. Erleben Sie die pulsierende Metropole von Auckland und die Filmkulisse Hobbiton aus "Herr der Ringe". Es erwartet Sie eine bildgewaltige Multivision die einzigartig im deutschsprachigen Raum ist. Der prämierte Reisefotograf Sven Herrmann war zu allen Jahreszeiten unterwegs und führt Sie in erlebnisreichen Abenteuern mit dem Kajak, in Wanderstiefeln und im Helikopter zu den schönsten Orten im "Land der langen weißen Wolke".



In der Live-Reportage erleben Sie "Aotearoa" aus der Sicht eines Experten und erfahren die Geheimtips abseits der Touristenströme. Zahlreiche Beiträge für Reisezeitschriften sowie das Qualitätssiegel der Gesellschaft Deutscher Naturfotografen bürgen für außergewöhnliche Fotokunst. Durch den Einsatz besonderer Filmtechniken ist die Multivision ein audiovisuelles Erlebnis. Lebendige Anekdoten und humorvolle Geschichten erzählen von spannenden Begegnungen mit den Menschen und der Kultur des Landes. Freuen Sie sich auf eine überwältigende Film- und Bildshow und begeben Sie sich auf eine magische Reise durch das zauberhafte Neuseeland.