Fachvortrag: „Vorsorgen, Erben und Vererben“

Nürnberg : Haus Eckstein |

Warum ist ein Testament wichtig? Vorsorgevollmacht, Erbfolge, Pflichtteilsrecht, Erbschaftssteuer? Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es? Welche Fehlerquellen, Formen, Inhalt? Hierüber informiert Herr Dr. Balzer, FA für Erbrecht. Er bietet eine Einführung in das Thema und hilfreiche Informationen.

Weitere Themen werden die Erbengemeinschaft, Pflichtteilsansprüche, Erbschaftsteuer oder Absicherung des länger lebenden Ehegatten sein. Herr Dr. Balzer geht auf Fragen aus dem Zuhörerkreis ein und bietet individuelle Hilfen.



Der Vortrag findet am 15. November 2018, 15.00-17.30 Uhr (mit Pause) statt.

Ort: Haus „eckstein“, Burgstraße 1-3, 90403 Nürnberg

Veranstalter: Deutsches Müttergenesungswerk



Der Eintritt ist frei. Die Plätze sind begrenzt. Melden Sie sich gleich an: telefonisch (030 3300290) oder per E-Mail (info@muettergenesungswerk.de)