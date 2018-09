Gaumenfreuden für die ganze Familie beim 3. Forchheimer Food-Truck Festival

FORCHHEIM (rr) – Am Sonntag, 23. September bauen die Foodtrucks wieder ihre Wagenburg auf dem Ausstellungsgelände im Forchheimer Süden auf – zwischen Medical Valley Center und dem Autohaus Hofmann.

Exklusive Auswahl internationaler Köstlichkeiten

Von 12.00 bis 19.00 Uhr trifft geballte kulinarische Vielfalt auf ungebremste Entdeckerfreude. Die Vielfalt der unterschiedlichsten Esskulturen dieser Welt spiegelt sich in den Gerichten der Food-Trucker wider: Von frischem Blunch über Burritos, saftigen Burgern bis hin zu exotischen Gerichten ist alles vertreten.Am Tag im Zeichen des leckeren Essens vereint sich mitten in der Stadt an einem Ort eine exklusive Auswahl internationaler Köstlichkeiten und bietet jedem die Möglichkeit, Essen in einem lebhaften Rahmen zu erkunden, zu entdecken und zu genießen.Jeder Truck hat seine Spezialität auch in einer kleinen Taste-/ Probiergröße zu einem Spezialpreis mit an Bord. Die Besucher können somit an vielen Trucks testen und die kulinarische Vielfalt probieren.Natürlich ist auch für Familien mit Kindern gesorgt: Mit Kinderschminken, Hüpfburg, Mal-Ecke und weiteren Attraktionen werden die Kleinen sich wohlfühlen.