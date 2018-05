Levi Strauss gibt's jetzt als PLAYMOBIL-Sonderfigur!

REGION (pm/nf) - Buttenheim steht in der ersten Maiwoche Kopf: am großen Festwochenende vom 4. bis 7. Mai 2018 finden nicht nur die Feierlichkeiten zum 900-jährigen Ortsjubiläum statt. Neben großem Festumzug, Festkommers, Live-Konzerten, Kabarett und vielen Gästen aus nah und fern, u.a. aus der italienischen Partnergemeinde Ronzo Chienis, wird es noch ein weiteres Highlight geben: Die PLAYMOBIL-Sonderfigur Levi Strauss, hergestellt in limitierter Auflage von 25.000 Stück.

Der kleine Levi Strauß wird am 6. Mai erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und anschließend auf dem Festgelände käuflich zu erwerben sein. Das Interesse an der Figur ist riesig, auch international: nicht nur Anfragen aus ganz Europa gibt es, sogar ein südkoreanischer Sammler wird im Rahmen einer Europareise extra nach Buttenheim kommen, um einen Levi Strauss im Miniformat zu ergattern und mit nach Hause zu nehmen.Die Sonderfigur wurde in enger Zusammenarbeit des Marktes Buttenheim und der Firma geobra Brandstätter, Hersteller der berühmten PLAYMOBIL-Figuren, anhand eines historischen Fotos des Jeans-Erfinders erstellt. In der Hand hält sie einen Abdruck eines Werbeplakates aus der Anfangszeit der Jeans. Es belegt, dass die Jeans ursprünglich als Arbeitskleidung für die Pioniere des Wilden Westens konzipiert wurde. Die Figur selbst trägt entsprechen keine Jeans, sondern – wie es sich für einen erfolgreichen Geschäftsmann des 19. Jahrhunderts gehörte – einen schwarzen Gehrock.Nach dem Festwochenende wird die Figur ausschließlich an der Kasse des Levi Strauss Museums, bei Schreiben & Basteln Hofmann in Buttenheim sowie online (www.schulranzen-hofmann.de) erhältlich sein.