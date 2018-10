Der Herbst wird ganz schön scharf

In der Fränkischen Schweiz dreht sich im Oktober alles um den Meerrettich.

Eigene Speisekarte und Sonderprospekt

Gesunde Wurzel

FRÄNKISCHE SCHWEIZ (pm/rr) - Im Herbst, wenn der Meerrettich geerntet werden kann, beginnt in der Genussregion Fränkische Schweiz eine ganz besondere Zeit: die Scharfen Wochen. Zum 19. Mal dreht sich dann einen Monat lang alles um den Kren, wie der Meerrettich in Franken auch genannt wird.Bis Ende Oktober bieten 21 Gastwirte aus der Region eine eigene Speisekarte an. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt: Sowohl der Klassiker „Tafelspitz mit Meerrettichsoße“ als auch eine fränkische Forelle mit Kren-Füllung oder hausgemachtes Apfel-Kren-Eis stehen auf dem Speiseplan. Immerhin ist die Fränkische Schweiz eines der größten Anbaugebiete der scharfen Wurzel in ganz Deutschland.Damit sich die Besucher einen genauen Überblick verschaffen können, gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Sonderprospekt, in dem alle beteiligten Gastronomen mit ihrem Speiseangebot und der kompletten Adresse verzeichnet sind. Er ist kostenlos bei der Tourismuszentrale in Ebermannstadt, Oberes Tor 1, erhältlich oder auf der Homepage https://shop.fraenkische-schweiz.com/kulinarik/ zum Download.Seit Jahrhunderten sagt man dem Meerrettich in der Naturmedizin viel Gutes nach. Er enthält doppelt so viel Vitamin C wie die Zitrone und sogar bakterien- und krebshemmende Eigenschaften werden ihm von Wissenschaftlern zuerkannt. Außerdem stärkt er das Immunsystem und aktiviert den Stoffwechsel.Für alle, die endlich mehr über die scharfe Wurzel und ihre Zubereitung wissen wollen, bietet die Volkshochschule Forchheim zwei spezielle Kochkurse an. Informationen hierzu gibt es unter der Telefonnummer 09191 861060.