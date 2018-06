Am 16. Juni: Adolph von Henselt-Musikschule präsentiert ihre neuen Räume

SCHWABACH (pm/vs)- Das ehemalige Alte Deutsche Gymnasium ist saniert und heißt als erste Einrichtung die schwabacher Adolph von Henselt-Musikschule willkommen. Am Samstag, 16. Juni, können die neuen Räume von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden.

Gleichzeitig findet auch der Schnuppertag statt, an dem die Musikschule ihr Unterrichtsangebot vorstellt. Auf drei Ebenen des Gebäudes können sich die Besucherinnen und Besucher Instrumente erklären lassen und diese ausprobieren, bei Musikangeboten selber mitmachen und im Rahmen von kleinen Konzerten der verschiedenen Ensembles lauschen. Wer will, kann sich auch schon für das kommende Musikschuljahr anmelden. Die Räume der neuen Musikschule befinden sich oberhalb des Holztores in der Wittelsbacher Straße und sind auf dem gleichen Weg wie die Marionettenbühne zu erreichen.Die neue Musikschule ist offen, hell und genauso vielfältig nutzbar, wie es für eine Begegnung mit verschiedensten Formen der Musik notwendig ist. Menschen aller Altersklassen sollen sich darin wohlfühlen und Lust bekommen, gemeinsam Musik zu machen. Über vier Geschosse verteilt ist genug Platz für Geige, Schlagzeug, Klavier & Co. Im Erdgeschoss sind Schulleitung und Sekretariat zu finden, auf den drei Geschossen darüber die Unterrichtsräume.Für die Besucher bietet im ebenfalls neu gestalteten Pausenhof am Tag der offenen Tür die Arbeiterwohlfahrt Imbiss, Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke an.