Freikarten für die faszinierende Welt der Schattenmenschen

SCHWABACH (pm/vs) - Wenn sich Menschen fast unsichtbar für den Betrachter in Tiere, Pflanzen und Gegenstände verwandeln, dann ist es soweit: Die Profis des Tanztheaters „Amazing Shadows“ entführen in die Welt einzigartiger Illusionen.

Unterstützt durch spektakuläre 3D-Effekte lässt das perfekt eingespielte Team scheinbar Unmögliches Wirklichkeit werden. Im Rahmen der aktuellen Tournee ist das „Shadow Theatre Delight“ am 30. November 2018 zu Gast im Markgrafensaal. Beginn ist um 20 Uhr. Zehn Freikarten zu gewinnenFür diese Vorstellung verlost der MarktSpiegel fünf mal zwei Freikarten. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss zuerst unsere Gewinnfrage beantworten: „Welche Art von Theater bringen die Amazing Shadows in Schwabach auf die Bühne?“. Wer die Antwort weiß, schickt mit diesem Betreff eine E-Mail unter gewinnspiel@marktspiegel.de an den MarktSpiegel oder macht gleich hier auf der MarktSpiegel-Homepage mit. Teilnahmeschluss ist der 12. November 2018. Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass ihre Daten im Falle eines Gewinnes an den Veranstalter weitergeben werden. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.Karten gibt es unter anderem im Ticket-Paradise (ORO) sowie versandkostenfrei unter www.amazingshadows.de oder über die Tickethotline 0365/5481830.