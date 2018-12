Am 12.01.2018 ist es soweit.

Inthronisation des 50. Schwabacher Prinzenpaares:

CHRISTIAN II. & NADINE II.

Daphne de Luxe

Ines Procter, letztes Jahr bei Fastnacht in Franken

Thomas Väth, letztes Jahr bei der Närrischen Weinprobe

Schautanzgruppe der Hollaria Augsburg, bekannt auch aus Schwaben Weissblau

am Samstag, den 12.01.2019 im Markgrafensaal Schwabach.Einlass ist ab 18:00 Uhr, Beginn 19:11 Uhr.Nicht nur auf die Krönung unserer neuen Regenten dürft ihr euch freuen. Wir haben ein tolles Showprogramm für euch vorbereitet. Neben unseren eigenen Showacts haben wir bekannte Gäste und Freunde auf unsere Bühne eingeladen. Freut euch unter anderem auf:Nach der ausverkauften Dämmerung in der Casa Fontana sowie dem gelungenen Tanzturnier in der Hans-Hocheder-Halle freuen wir uns auf eine mindestens genauso stimmungsvolle Runde im Markgrafensaal Schwabach mit Euch!Wenn Sie Fragen zu „Inthronisation des 50. Schwabacher Prinzenpaares“ haben, wenden Sie sich an die KG Die Schwabanesen e.V.