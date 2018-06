Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Freitag. 03.08.-04.08. Leichte Bergtour zur Pleisenhütte 1757m im Karwendel. Nur BT

Leichte Bergtour. Der Anstieg von Scharnitz zur Pleisenhütte durch das Hinterautal. Für Wanderkammeraden die eine leichte Bergtour auf einen richtigen Gipfel mit Übernachtung auf einer urigen Berghütte erleben wollen biete ich diese Tour an. Da die Hütten am Wochenende immer voll sind, daher der Ausweichtermin unter der Woche. Nach der Ankunft in Scharnitz Aufstieg zur Pleisenhütte am späten Nachmittag bez. am Abend. Am Tag der Rückfahrt zum Baden am Staffelsee (Murnau)

s.s.G., Gehzeit. ca. 3 Stunden

Treffpunkt: 13:25 Uhr Schwabach Bahnhof. (Abfahrt. 13:48 Uhr R6). Die Abfahrtzeit richtet sich nach den Teilnehmern und nach der Anmeldung.

Wanderführer Roland Stierand Tel. 09122/873750 o. 01746340205, Anmeldung bis 01.08. Rucksackverpflegung für Unterwegs. Hüttenschlafsack, Stirnlampe, Wasserflaschen, Waschzeug, Badekleidung.

Gäste sind willkommen