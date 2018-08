MarktSpiegel macht's möglich: Frühstücken über den Dächern der Stadt Schwabach

SCHWABACH (pm/vs) - Ein Frühstück mit einem herrlichen Blick über die Dächer der Altstadt können Besucherinnen und Besucher der Schwabacher Kirchweih am Sonntag, 16. September, genießen.

MarktSpiegel verlost fünf Gondeln

Dazu verwandeln sich in zwei Durchgängen in der Zeit von 10 bis 11 Uhr und von 11 bis 12 Uhr die Gondeln des Riesenrades in Mini-Caféstuben. Eine Gondel, die bis zu vier Personen fasst, kann ab dem 6. September im Bürgerbüro der Stadt Schwabach, Königsplatz 1, gebucht werden. Im Preis von 29 Euro ist die Fahrt inklusive einem Frühstück der Bäckerei Distler enthalten. Wer dabei sein möchte, sollte nicht zulange warten, da die Zahl der Plätze stark begrenzt ist.Zusammen mit dem Marktamt der Stadt Schwabach verlost der MarktSpiegel fünf Gondeln (mindestens zwei Personen) für die Zeit von 10 bis 11 Uhr. Maximal 20 Leserinnen und Leser haben damit die Möglichkeit, dieses Angebot zu nutzen. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr vor dem Riesenrad. Die Aktion findet bei jedem Wetter statt. Wer mitmachen möchte, schreibt unter dem Stichpunkt „Gondelfrühstück“ eine Mail an die Adresse gewinnspiel@marktspiegel.de und beantwortet unsere Frage: „In welcher Stadt findet die Aktion Frühstück am Riesenrad statt?“ Einsendeschluss ist der 5. September 2018. Natürlich ist eine Teilnahme auch gleich hier auf der MarktSpiegel-Homepage möglich. Die Gutscheine sind nur am 16. September in der Zeit von 10 bis 11 Uhr gültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner erklären sich einverstanden, dass ihre Daten an den Veranstalter weitergeleitet werden. Sie erhalten ihren Gutschein vor Ort, nachdem sie sich ausgewiesen haben.