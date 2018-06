MarktSpiegel verlost 100 Tickets für das Golden Vibes Festival in Schwabach

SCHWABACH (pm/vs) - Zweimal so richtig abtanzen, bevor das große Public Viewing anlässlich der Fußball-WM 2018 auf dem Festivalgelände am Angerparkplatz startet: Am 15. und 16. Juni ist echte Festivalatmosphäre angesagt

100 Tickets zu gewinnen

Erstes Deutschlandspiel am 17. Juni

Rock vom Feinsten gibt es am Freitag, 15. Juni, von 18 bis 23 Uhr. Im Rahmen der Radio Gong Eröffnungsparty spielt live die Rockband „Dog Stone Tired“. Die Pausen werden von Radio Gong mit DJ und Unterhaltungsprogramm gefüllt.Höhepunkt ist mit Sicherheit das „Golden Vibes Festival“ am Samstag, 16. Juni. Fünf bekannte DJ‘s präsentieren von 13 bis 23 Uhr fette Beats zum Abtanzen und Mitfeiern. An den Start gehen „Lubo“, Ruzo“, „InkedUp“, „Julezz“ und „Rockafella“. Tickets für dieses Event gibt es im Ticket Paradise im ORO Schwabach (Am Falbenholz) vor Ort oder via E-Mail: ticket-paradise@t-online.de, bei KIA Metropol Automobile GmbH, Am Pointgraben 16 in Schwabach sowie an der Abendkasse. Für Getränke sorgt das Team der Casa Fontana, für die Speisen sind DJK und SC 04 Schwabach zusammen mit den Catering Partnern des Casa Fontana zuständig.Zusammen mit dem Veranstalter Metropol Automobile (Jochen Scharf Gruppe) verlost der MarktSpiegel 50 mal zwei Freikarten für das „Golden Vibes Festival“ am 16. Juni. Wer mitmachen will, schreibt eine E-Mail unter der Adresse gewinnspiel@marktspiegel.de (Betreff „Golden Vibes Festvial) oder macht gleich hier auf der MarktSpiegel-Homepage mit. Teilnahmeschluss ist der 11. Juni. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.Einen Tag später heißt es dann: „Auf geht‘s zum KIA Public Viewing“, wenn um 17 Uhr das Fußballspiel Deutschland gegen Mexiko angepfiffen wird. Am Angerparkplatz ist dazu eine große Bühne mit Riesenleinwand aufgebaut. Rund 3.000 Gäste und Besucher können das Spiel live erleben. Weitere Infos zum Public Viewing am Angerparkplatz sowie zu den Begleitveranstaltungen gibt es im Internet.