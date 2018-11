Musicalhits und Christmasfeeling: Wir verlosen zehn Freikarten für den 13. Dezember

SCHWABACH (pm/vs) - Eine gelungene Mischung aus großen Muscialhits und schönen Weihnachtsliedern mit hervorragenden Sängerinnen und Sängern gastiert am 13. Dezember 2018 unter dem Motto „A Musical Christmas“ im Markgrafensaal.

Im ersten Teil der Show stehen emotionale Songs aus Musicalwerken auf dem Programm, die ein Millionenpublikum begeisterten und begeistern wie beispielsweise „Evita“, „Elisabeth“, „Cats“ oder „Phantom der Oper“. Im zweiten Teil des Programms präsentieren sich Bühne sowie Künstlerinnen und Künstler dann in weihnachtlicher Kulisse. Es erklingen bekannte Weihnachtslieder aus aller Welt wie beispielsweise „Jingle Bells“, „O Du Fröhliche“, „White Christmas“, „Stille Nacht“, oder „Feliz Navidad“. Karten zum Preis ab 37,90 Euro gibt es unter anderem im Ticket-Paradise (ORO Schwabach), an den bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.musicalchristmas.de sowie unter der Ticket-Hotline 0365/5481830. Als Veranstalter zeichnet Reset Production verantwortlich.Der MarktSpiegel verlost für den 13. Dezember - Beginn ist um 19.30 Uhr - fünf mal zwei Freikarten. Wer sein Glück versuchen möchte, beantwortet zuerst unsere Gewinnfrage „Wo wird A Musical Christmas in Schwabach aufgeführt?“ Die Antwort einfach mit dem Betreff „Christmas“ per E-Mail schicken an gewinnspiel@marktspiegel.de oder direkt auf der MarktSpiegel-Homepage teilnehmen. Teilnahmeschluss ist der 4. Dezember 2018. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten im Gewinnfalle an den Veranstalter weitergegeben werden. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.