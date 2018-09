Wanderung Am Rande des Naturparks Altmühltal.

Donnerstag 15.11. Am Rande des Naturparks Altmühltal.

Tageswanderung Thalmässing – Reichersdorf – Thalmässing.

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 4 Stunden 11km

Treffpunkt: 07:45 Uhr Schwabach Bf. Autoanfahrt, Fahrgemeinschaften bilden

Wanderführer Silvia Frey erwartet die Gruppe in Thalmässing

Treffpunkt: Thalmässing Marktplatz um 8.30 Uhr

Schlusseinkehr in Thalmässing Gäste sind willkommen