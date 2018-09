Wanderung Von Spalt zum großen Brombachsee

Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Donnerstag. 13.12. Von Spalt zum großen Brombachsee

Tageswanderung Spalt Altes Rathaus - Großweingarten – Heiligblut – Enderndorf – Hagsbronn – Spalt, TTplus 7

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 4 Stunden13km

Treffpunkt: 08:00 Uhr Schwabach Bahnhof. (Abfahrt. 08:18 Uhr R6), umst. in Georgensgmünd Bahnhof. (Abfahrt. 08:43 Uhr Bus 623)

Wanderführer Kristiane Reiber erwartet Gruppe in Spalt an der Haltestelle „Altes Rathaus“, Autofahrer 08:53 Uhr Haltestelle Altes Rathaus, Abschlusseinkehr (optional): HopfenBierGut. Anmeldung bei WF unter 09175-9081248 wg. Anmeldung bei Gaststätte

Gäste sind willkommen