Informationsveranstaltung zum Thema Tagespflege-Angebote

REDNITZHEMBACH (pm/vs) - Am Dienstag, 14. August, 15 Uhr wird im Gemeinschaftsraum der Seniorenwohnanlage „Rednitzgarten“ ein Informationsnachmittag zum Thema „Tagespflege“ angeboten.

Dieses Angebot eignet sich für ältere Menschen, die tagsüber Pflege und Betreuung benötigen und trotzdem weiterhin zu Hause leben möchten. Sie finden in dieser Runde Gesellschaft und Unterhaltung. Die Betreuung richtet sich immer nach den Bedürfnissen und Wünschen der Gäste.Für die Kosten tritt in der Regel die Pflegekasse ein. Der Zuschuss der Pflegekassen hängt vom Pflegegrad ab und hat keine Auswirkungen auf die Pflegesachleistungen. Das bedeutet, dass weiterhin auch die Leistungen der ambulanten Pflege abgerufen werden können. Wenn die Zuschüsse für die Tagespflege nicht in Anspruch genommen werden, verfallen diese.Zielgruppe für den Vortrag sind vor allem pflegende Angehörige, die sich über Möglichkeiten in den beiden Schwabacher Pflegeheimen „Hans-Herbst-Haus“ und „Am Wehr“ informieren möchten. Als Referentinnen stehen am 14. August Claudia Bärnthol, Pflegedienstleitung der Ambulanten Pflege, und Anika Emmermacher, Einrichtungsleiterin der Schwabacher Diakoniepflegeheime zur Verfügung.