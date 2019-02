Erneutes Plus bei den Übernachtungszahlen in Zirndorf

Zirndorf : ZiMa Zirndorf Marketing eG |

ZIRNDORF (pm/ak) - Über eine Steigerung bei den Gästeübernachtungen darf sich auch Zirndorf im abgelaufenen Jahr freuen.

Lag die Zahl der Gästeübernachtungen in 2000 noch bei 21.317 nutzten in 2018 nun stolze 105.279 Besucher das Übernachtungsangebot in Zirndorfer Hotels, Gasthöfen, Pensionen und auf dem Campingplatz.Der Zuwachs zum Vorjahr ergibt ein stattliches Plus von 11,7 %.Für den gesamten Landkreis Fürth ermittelte das statistische Landesamt ein beachtliches Plus von 11,8 %. Die Gästezahlen von ausländischen Besuchern haben sich ebenfalls erhöht und sind von 22.084 im Jahr 2017 auf 24.454 Gäste gestiegen.Nicht in der Statistik enthalten sind die Übernachtungen in Ferienwohnungen