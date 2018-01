Regionales Familien-ABC im Netz

REGION (pm/mue) - Mit dem Familien-ABC präsentieren die Stadt Erlangen und der Landkreis Erlangen-Höchstadt bereits seit 2016 gemeinsam alle offenen Eltern- und Familienbildungsangebote in der Region. Das Angebot wird nun um eine Applikation („App“) für mobile Geräte und um eine völlig neugestaltete Internetseite erweitert; bei einer Pressekonferenz haben Landrat Alexander Tritthart und Oberbürgermeister Florian Janik beides vorgestellt.

Insgesamt 84 Prozent der 14- bis 29-Jährigen und immerhin 66 Prozent der 30- bis 49-Jährigen nutzen das Internet mit Smartphone, Tablet oder PC – die Zielgruppe Eltern ist viel im Internet unterwegs, das „mobile Endgerät“ fast überall in der Tasche dabei. Für die Jugendämter von Stadt und Landkreis die beste Ausgangssituation, um mit einer neu entwickelten „App“ ihr Informationsangebot im gemeinsamen Familien-ABC weiter auszubauen.Der Kern des Familien-ABC ist der Veranstaltungskalender, der alle offenen Eltern- und Familienbildungsangebote in der Region (ER / ERH) zusammenführt. Die Themen sind breit gefächert und bieten etwas für Eltern von Kindern und Jugendlichen (0 bis 18 Jahre) sowie zu besonderen Lebenslagen, wie beispielsweise Trennung, Scheidung oder Trauer. Durch Such- und Filterfunktionen können die Ergebnisse an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden, kurzfristige Angebote kann man dank des Online-Kalenders unkompliziert und umgehend bewerben.Die neue Internetseite und die neue App bieten jetzt noch viel mehr: Der Punkt „Wissenswertes“ ergänzt das Angebot mit vielen Infos zum Familienalltag. Unter dem Punkt „Info & Beratung“ sind alle relevanten Beratungsstellen aufgelistet und können über ein Schlagwortsystem durchsucht und nach Postleitzahl gefiltert werden. Das System stellt sicher, dass auch dann der richtige Ansprechpartner gefunden wird, wenn Familien nicht genau wissen, wo sie sich hinwenden können. Wenn im Alltag etwas passiert, sind die wichtigsten Telefonnummern und Adressen von Kinder- oder Frauenarzt schnell in der App gefunden.Die Elternbriefe des bayerischen Landesjugendamtes ergänzen das Wissen rund um Familienthemen und können dort heruntergeladen werden. In Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt (www.elternimnetz.de) sind Artikel zum Thema Familiensorgen und Pubertät entstanden. Im Bereich „Videos“ findet man zudem eine Vielzahl an „Filmchen“ zu Kindergesundheit, Ernährung, Baby-Signale und den staatlichen Familienleistungen – teilweise auch in Englisch und Türkisch.Internetseite und „App“ sind nahezu gleich aufgebaut und bieten denselben Inhalt an. Besonderheit der Webseite ist, dass es ausgewählte Broschüren zum Herunterladen gibt. Zusätzlich informiert das Redaktionsteam Familien immer wieder über Aktuelles.